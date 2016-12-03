Население Азербайджана увеличило покупки наличного евро на 11%

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В октябре чистые покупки евро населением Азербайджана у коммерческих банков в рамках операций по обмену наличной валюты по сравнению с сентябрем выросли на 11,3% и составили 39 254,4 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за 10 месяцев 2016 года чистые продажи евро населению банками составили 232 396,2 тыс. В сентябре этот показатель составил 35 265,1 тыс. евро.

В октябре прошлого года банки продали населению 66 017,5 тыс. евро в чистом выражении.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост спроса на евро связан с увеличением общего спроса на валюту.