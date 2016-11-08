Население Азербайджана сократило продажи рубля банкам

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в рамках операций по обмену наличной валюты население продало коммерческим банкам Азербайджана 903,672 млн рублей в чистом выражении.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за первые 9 месяцев 2016 года чистые продажи валюты населением составили 6 907,797 млн рублей. В августе этот показатель составил 1 014,898 млн. Таким образом, в сентября объем чистых продаж в месячном исчислении сократился на 11%.

В сентябре прошлого года коммерческие банки купили у населения 687,43 млн рублей в чистом выражении.

Аналитическая группа Report объясняет сокращение объема чистых продаж рубля населением завершением туристического сезона.