 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Население Азербайджана сократило продажи рубля банкам

    Снижение рублевого предложения связано с завершением туристического сезона

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в рамках операций по обмену наличной валюты население продало коммерческим банкам Азербайджана 903,672 млн рублей в чистом выражении.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за первые 9 месяцев 2016 года чистые продажи валюты населением составили 6 907,797 млн рублей. В августе этот показатель составил 1 014,898 млн. Таким образом, в сентября объем чистых продаж в месячном исчислении сократился на 11%.

    В сентябре прошлого года коммерческие банки купили у населения 687,43 млн рублей в чистом выражении.

    Аналитическая группа Report объясняет сокращение объема чистых продаж рубля населением завершением туристического сезона. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi