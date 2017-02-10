Население Азербайджана сократило чистые покупки доллара в 60 раз

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В декабре 2016 года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые продажи доллара США населению коммерческими банками Азербайджана составили 20,36 млн долларов. В месячном исчислении этот показатель сократился в 2,4 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

В целом, за 2016 год банки продали населению 445,44 млн долларов в чистом выражении. В декабре 2015 года населению продано 1 208,238 млн долларов. Таким образом, чистые продажи доллара населению сократились в 60 раз.

Аналитическая группа Report отмечает, что банки стали чистыми продавцами наличной иностранной валюты в связи с ослаблением азербайджанского маната по отношению к доллару в течение последних нескольких месяцев.

Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн долларов) на 11 219 млн долларов или 73,8% и на 1 января 2017 года составили 3 974,4 млн долларов.