Население Азербайджана снизило покупки наличного доллара

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В мае текущего года, в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты, коммерческие банки Азербайджана продали населению 27,100 млн долларов США в чистом выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По информации, третий месяц подряд продажи банками доллара населению превышают покупки. В мае банки продали населению 187,495 млн долларов, купили у населения – 160,395 млн долларов.

В месячном сравнении продажи наличного доллара снизились в 2,9 раза, покупки у населения - повысились на 19,8%. Таким образом, продажи наличного доллара населению сократились в 15 раз.