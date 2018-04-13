Население Азербайджана потратило 4,3 млрд манатов на продовольствие в первом квартале года

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 8,5 млрд манатов, что на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 4,3 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 4,2 млрд манатов - непродовольственные товары. Стоимостной объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2% и 3,3% по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,7% средств на продовольственные товары, 5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - текстильные товары, одежду и обувь, 6% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,2% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18% - иные непродовольственные товары.

В январе-марте 13% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 52,5% - индивидуальными предпринимателями, 34,5% - на рынках и ярмарках. Продажи торговыми учреждениями в реальном выражении увеличились на 19,3%, индивидуальными предпринимателями – 0,9%, на рынках и ярмарках объемы продаж не изменились.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 289,2 маната, что в номинальном выражении на 16,8 манатов больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 146,6 маната, непродовольственных товаров – 142,6 маната.