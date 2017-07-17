Население Азербайджана направило на накопление 3% доходов

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2017 года доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении выросли на 7,3% и достигли 23 526,7 млн манатов. Доход на душу населения составил в среднем 2 422,9 манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот период 86,3% доходов были направлены на конечное потребление, 8,5% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 1,9% - на погашение процентов по кредитам, 3,3% - на накопление.

После всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения осталось 21 526,8 млн манатов.