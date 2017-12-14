Население Азербайджана направило на погашение процентов по кредитам 781 млн манатов

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь доходы населения Азербайджана в номинальном выражении составили 43 389,9 млн манатов.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период 84,8% доходов были направлены на конечное потребление, 8,5% - на налоги, социальное страхование и членские взносы, 1,8% (примерно 781 млн манатов) - на погашение процентов по кредитам, 4,9% - на накопление.