Население Азербайджана активизировалось в покупке наличного доллара

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты коммерческие банки Азербайджана продали населению 385,372 млн долларов США в чистом выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По информации, шестой месяц подряд продажи банками доллара населению превышают покупки. В августе банки продали населению 542,749 млн долларов, купили у населения – 157,376 млн долларов.

В месячном сравнении продажи наличного доллара в чистом выражении повысились в 28 раз. В этом же периоде покупки наличного доллара у населения сократились на 10,3%, продажи увеличились в 2,9 раза.