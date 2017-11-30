Nasdaq начнет торговлю фьючерсами на биткоин уже в следующем году

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Биржа Nasdaq на фоне ажиотажа вокруг криптовалют решила привлечь инвесторов. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, Nasdaq собирается уже во 2 квартале 2018 года ввести возможность торговли фьючерсами на биткоин.

Таким образом, уже третий крупный американский биржевой оператор планирует открыть свои двери для криптовалюты. Ранее подобные планы анонсировали CME и CBOE Global Markets.

В настоящий момент биржа Nasdaq является сравнительно небольшим игроком на фьючерсном рынке, поэтому, за счет нововведенного популярного актива, она хочет исправить ситуацию и увеличить свою долю именно в сегменте срочных контрактов.

Одной из особенностей ценообразования фьючерсов на Nasdaq будет более значительное количество источников, которые будут использоваться для определения цен на цифровые валютные контракты. CME и CBOE планировали использовать 4 источника. Nasdaq собирается воспользоваться информацией VanEck Associates Corp, которая предоставит для формирования ценообразования данные из более чем 50 источников.