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Народный банк Китая влил свыше 69 млрд долларов в финансовую систему страны

Народный банк Китая влил свыше 69 млрд долларов в финансовую систему страны Народный банк Китая (центробанк страны) влил в финансовую систему 500 млрд юаней (69,6 млрд долларов) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
Финансы
17 октября 2022 г. 10:29
Народный банк Китая влил свыше 69 млрд долларов в финансовую систему страны

Народный банк Китая (центробанк страны) влил в финансовую систему 500 млрд юаней (69,6 млрд долларов) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении НБК.

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых.

MLF - важный кредитный инструмент, который регулятор использует для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Он напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой ставки LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение по ставке будет принято 20 октября.

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