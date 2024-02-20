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Народный банк Китая сохранил годовую ставку на уровне 3,45%

Народный банк Китая сохранил годовую ставку на уровне 3,45% Народный банк Китая (Центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории.
Финансы
20 февраля 2024 г. 09:37
Народный банк Китая сохранил годовую ставку на уровне 3,45%

Народный банк Китая (Центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня 2023 года, ее уровень также является самым низким с момента введения.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%.

На минувших выходных Центробанк не стал менять ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), оставив ее на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года регулятор требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

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