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Народный банк Китая ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 3,7%

Народный банк Китая ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 3,7% Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых.
Финансы
20 июля 2022 г. 10:00
Народный банк Китая ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 3,7%

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в декабре 2021 года она была снижена на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,45% годовых, сообщил НБК. В мае регулятор снизил ее максимально с момента проведения реформы ставок в 2019 году - на 15 б.п., до текущего уровня.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

Тем не менее эксперты также прогнозировали, что НБК предпримет смягчающие монетарную политику меры для нивелирования растущих финансовых рисков, происходящих от рынка недвижимости страны и нескольких небольших банков. Некоторые экономисты предполагали, что регулятор может снизить нормы резервирования для увеличения уровня ликвидности в банковской системе.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 3 млрд юаней (444,9 млн долларов) в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

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Версия на английском языке China keeps loan prime rates unchanged

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