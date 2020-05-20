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Народный банк Китая сохранил базовую ставку без изменений

Народный банк Китая сохранил базовую ставку без изменений

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. 

Как передает Report со ссылкой на Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). 

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду. 

Китайский ЦБ устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца на основе данных о ставках, получаемых от крупнейших банков страны. LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

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