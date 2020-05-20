Народный банк Китая сохранил базовую ставку без изменений

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%.

Как передает Report со ссылкой на Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Китайский ЦБ устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца на основе данных о ставках, получаемых от крупнейших банков страны. LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

