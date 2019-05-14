​Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6%, свидетельствуют данные регулятора, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,8365 за доллар — на 411 пунктов слабее, чем днем ранее, когда курс составил 6,7954.

На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.