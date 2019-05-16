Кристин Лагард: В торговой войне нет победителей

В торговой войне между США и Китаем не может быть победителей, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Об этом передает Report с пресс-конференции с Кристин Лагард в рамках XII Астанинского экономического форума.

"Любая торговая война влияет и на тех кто участвует и на тех кто не участвует в ней. То есть, она оказывает и прямое и непрямое влияние, подрывает уверенность. В результате торговой войны экономические игроки, представители частного сектора могут пересмотреть цепочки поставок", - отметила К. Лагард.

Напряженная ситуация, создавшаяся между двумя странами, по словам Лагард, скорее всего продолжится.

"Скорее торговые трения продолжатся, хотя мы надеемся на обратное. Победителей в торговой войне быть не может, будут только проигравшие. Тем не менее, ситуация может быть решена с выгодой для обеих сторон", - отметила глава МВФ.

Отметим, что в ходе форума первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Нур-Султан как площадку для обсуждения вопроса санкций

"Важно переходить от непродуктивных санкций к открытому диалогу между США, КНР, Россией и ЕС. Я веду такие разговоры с лидерами этих стран, есть понимание. Мы можем предоставить такую площадку для диалога в нашей столице", - отметил Н. Назарбаев.

Глава МВФ Лагард подержала идею Назарбаева о снятии напряжения в вопросе санкций. "Мы надеемся, что существующее напряжение будет ослаблено и ваше посредничество, возможно, поможет в этом", - обратилась Кристин Лагард к Н.Назарбаеву.



Илькин Шафиев