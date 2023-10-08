О нас

Нападение ХАМАС на Израиль может поднять цены на золото

Нападение ХАМАС на Израиль может поднять цены на золото Нападение на Израиль может усилить спрос на защитные активы, такие как золото, доллар и американские гособлигации.
Финансы
8 октября 2023 г. 13:28
Нападение ХАМАС на Израиль может поднять цены на золото

Нападение на Израиль может усилить спрос на защитные активы, такие как золото, доллар и американские гособлигации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В субботу боевики палестинской группировки ХАМАС с боями вошли на территорию Израиля. Запад во главе с США осудил это нападение и пообещал поддержку Израилю.

По словам аналитиков, рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, а также к росту спроса на казначейские облигации США, которые в последнее время активно распродавались.

Главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло считает, что золото — идеальное средство защиты от международной нестабильности. При этом доллар, по его мнению, тоже выиграет.

Экономист Annex Wealth Management Брайан Якобсен отмечает, что влияние на нефтяные цены будет ограниченным, "несмотря на поддержку Ираном действий ХАМАС". Главное - реакция Саудовской Аравии, с которой Вашингтон пытается наладить отношения Израиля.

При этом внутриполитический кризис в США ослабляет их позиции, предупреждает председатель и главный инвестиционный директор компании Cumberland Advisors Дэвид Коток. Он обеспокоен тем, что США не смогут дать достойный ответ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi