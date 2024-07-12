Намиг Маилов: В Азербайджане в этом году приобретено 635 квартир с правом выкупа

С начала этого года более 635 граждан получили возможность приобрести жилье в аренду с правом последующего выкупа, и этот процесс продолжается.

С начала этого года более 635 граждан получили возможность приобрести жилье в аренду с правом последующего выкупа, и этот процесс продолжается.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник Службы коммуникации и информационного обеспечения Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Намиг Маилов в программе "Утренний статус" на телеканале Space.

По его словам, с 2020 года более 5000 граждан воспользовались этим механизмом, из них 71% - это молодые семьи.

Намиг Маилов отметил, что в рамках этого механизма населению предлагались квартиры по 14 адресам. 6 из них находятся в Баку, 3 - в Хырдалане, и по одному в поселках Сарай, Масазыр и Мамедли Абшеронского района, а также 2 - в Сумгайыте.

"Ведутся исследования по включению новых адресов в жилищный фонд," - добавил он.