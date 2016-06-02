Намиг Халилов назначен советником министра финансов

2 июня, 2016 11:47

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бывший начальник ликвидированной указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственной службы страхового надзора Намиг Халилов назначен на новую должность. Как сообщает Report, Н.Халилов назначен советником министра финансов Самира Шарифова. Другим советником министра является Адир Мамедов. Напомним, что ГССН ликвидирована 3 февраля этого года. Полномочия структуры переданы Палате надзора за финансовыми рынками.