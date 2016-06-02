 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Намиг Халилов назначен советником министра финансов

    Бывший глава ликвидированной Государственной службы страхового надзора получил новое назначение

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бывший начальник ликвидированной указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственной службы страхового надзора Намиг Халилов назначен на новую должность.

    Как сообщает Report, Н.Халилов назначен советником министра финансов Самира Шарифова. Другим советником министра является Адир Мамедов.

    Напомним, что ГССН ликвидирована 3 февраля этого года. Полномочия структуры переданы Палате надзора за финансовыми рынками. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi