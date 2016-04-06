Налоговый департамент: В этом году выявлено 168 правонарушений в сфере валютных операций

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года в Азербайджане зафиксировано 168 правонарушений в сфере операций по обмену валюты. Об этом заявил в ответ на вопрос Report глава Бакинского налогового департамента Габиль Мамедов.

Г.Мамедов отметил, что в этой сфере проверяются не только отели, но и объекты общественного питания: "Мы проверяем все объекты общественного питания и документируем выявленные правонарушения. Обычно туристы сталкиваются с подобными случаями в праздничные дни, когда не работают банковские отделения".