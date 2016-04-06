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    Налоговый департамент: В этом году выявлено 168 правонарушений в сфере валютных операций

    Проверяются не только отели, но и объекты общественного питания

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года в Азербайджане зафиксировано 168 правонарушений в сфере операций по обмену валюты. Об этом заявил в ответ на вопрос Report глава Бакинского налогового департамента Габиль Мамедов.

    Г.Мамедов отметил, что в этой сфере проверяются не только отели, но и объекты общественного питания: "Мы проверяем все объекты общественного питания и документируем выявленные правонарушения. Обычно туристы сталкиваются с подобными случаями в праздничные дни, когда не работают банковские отделения". 

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