Налоговые поступления в НАР выросли на 35%

В январе-феврале 2024 года налоговые поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) достигли 30,2 млн манатов.

В январе-феврале 2024 года налоговые поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) достигли 30,2 млн манатов.

Как сообщили местному бюро Report в Государственной налоговой службе НАР, это на 34,9% или 7,8 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговые поступления от налогоплательщиков, зарегистрированных в Государственной налоговой службе НАР, в годовом сравнении выросли на 35,5%, или на 7,7 млн. манатов.