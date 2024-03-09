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Налоговые поступления в НАР выросли на 35%

Налоговые поступления в НАР выросли на 35% В январе-феврале 2024 года налоговые поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) достигли 30,2 млн манатов.
Финансы
9 марта 2024 г. 14:36
Налоговые поступления в НАР выросли на 35%

В январе-феврале 2024 года налоговые поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) достигли 30,2 млн манатов.

Как сообщили местному бюро Report в Государственной налоговой службе НАР, это на 34,9% или 7,8 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговые поступления от налогоплательщиков, зарегистрированных в Государственной налоговой службе НАР, в годовом сравнении выросли на 35,5%, или на 7,7 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda vergi daxilolmaları 35 % artıb

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