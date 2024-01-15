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Налоговые поступления в НАР выросли более чем на 24%

Налоговые поступления в НАР выросли более чем на 24% В 2023 году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в бюджет поступили налоги в размере более 164,7 млн манатов, что на 32,1 млн манатов или на 24,2% больше, чем в 2022 году.
Финансы
15 января 2024 г. 15:26
Налоговые поступления в НАР выросли более чем на 24%

В 2023 году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в бюджет поступили налоги в размере более 164,7 млн манатов, что на 32,1 млн манатов или на 24,2% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в министерстве.

Налоговые поступления от налогоплательщиков, зарегистрированных в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Нахчыванской АР, по сравнению с 2022 годом увеличились на 36,6 млн манатов или 29,4%.

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