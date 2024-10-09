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Налоговые поступления в НАР превысили 157 млн манатов с начала года

Налоговые поступления в НАР превысили 157 млн манатов с начала года В январе-сентябре этого года налоговые поступления в Нахчыванской Автономной Республике составили 157,6 млн манатов, что на 21,4% больше прогноза и на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
9 октября 2024 г. 11:41
Налоговые поступления в НАР превысили 157 млн манатов с начала года

В январе-сентябре этого года налоговые поступления в Нахчыванской Автономной Республике составили 157,6 млн манатов, что на 21,4% больше прогноза и на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, за отчетный период поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование выросли на 8,2% и составили около 115 млн манатов.

Поступления по взносам на страхование от безработицы выросли на 11,1% и составили более 3 млн манатов, а поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 14,9% и составили около 21 млн манатов.

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