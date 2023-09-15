Налоговые поступления в Нахчыване выросли более чем на 40%

В январе-августе 2023 года по линии Государственной налоговой службы (ГНС) Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в государственный бюджет поступило более 106,8 млн манатов, что на 41% или 31 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-августе 2023 года по линии Государственной налоговой службы (ГНС) Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в государственный бюджет поступило более 106,8 млн манатов, что на 41% или 31 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на данные ГНС.

Налоговые поступления от налогоплательщиков, зарегистрированных в Государственной налоговой службе, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 50% или на 35 млн манатов.

Налоговые поступления за август текущего года в свою очередь увеличились на 60% или на 6 млн манатов.