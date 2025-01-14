Налоговые поступления в госбюджет от ненефтегазового сектора прогнозируются на уровне 12 млрд манатов

В этом году из прогнозируемых 15,5 млрд манатов поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы 75,3% или 11,67 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор, а 24,7% или 3,83 млрд манатов - на нефтегазовый сектор.

В этом году из прогнозируемых 15,5 млрд манатов поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы 75,3% или 11,67 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор, а 24,7% или 3,83 млрд манатов - на нефтегазовый сектор.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это соответственно на 18% больше и на 3,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

В этом году соотношение налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору к ненефтяному ВВП прогнозируется на уровне 12,7%.