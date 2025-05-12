Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли на 9,4%

11:42

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора в январе-апреле текущего года составили 4 млрд 948 млн манатов или 71,5% всех налоговых сборов по линии Государственной налоговой службы (ГНС) .

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, налоговые сборы от ненефтегазового сектора выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле текущего года поступления в госбюджет по линии ГНС, в целом, составили 6 млрд 923,5 млн манатов (+4%).

План для ГНС по перечислениям в госбюджет на 2025 год определен в 15,5 млрд манатов. Таким образом, в январе-апреле налоговые органы плановое задание выполнили на 31,9%.