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Налоговые поступления в бюджет Нахчывана выросли почти на 23%

Налоговые поступления в бюджет Нахчывана выросли почти на 23% 13:15
Финансы
12 мая 2025 г. 13:31
Налоговые поступления в бюджет Нахчывана выросли почти на 23%

По линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет НАР в январе-апрель этого года поступило 77,3 млн манатов налогов, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В отчетном периоде 52,3 млн манатов или 67,7% уплаченных налогов пришлось на негосударственный сектор, а 32,3% - на государственный сектор.

При этом налоговые поступления от негосударственного сектора выросли на 11,8 млн манатов или на 29,1% больше по сравнению с 4 месяцами 2024 года.

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