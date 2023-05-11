Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 52%

В январе-апреле текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики сумма налоговых поступлений в государственный бюджет увеличилась на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 млрд 672,2 млн ман

В январе-апреле текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики сумма налоговых поступлений в государственный бюджет увеличилась на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 млрд 672,2 млн манатов.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, 4 млрд 3,4 млн манатов в структуре налоговых поступлений в указанном периоде сформированы за счет ненефтегазового сектора. Это на 16,7% больше, чем год назад.

"Существенную роль в росте налоговых поступлений играет сокращение масштабов "теневой экономики", шаги, предпринимаемые в направлении легализации бизнеса и доходов", - написал министр.