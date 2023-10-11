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Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 23%

Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 23% В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики поступило 12 млрд 810,7 млн манатов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
11 октября 2023 г. 12:14
Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 23%

В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики поступило 12 млрд 810,7 млн манатов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

Он отметил, что за последний год налоговые поступления в ненефтегазовом секторе увеличились на 19,3% - до 7 млрд 425,8 млн манатов: "Для сохранения положительной динамики поступлений мы продолжим нашу деятельность в сфере обеспечения прозрачности бизнес-среды и совершенствования налогового администрирования".

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Версия на английском языке Tax revenues in Azerbaijan up 23%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi daxilolmaları 23 % artıb

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