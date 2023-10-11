Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 23%

В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики поступило 12 млрд 810,7 млн манатов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики поступило 12 млрд 810,7 млн манатов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

Он отметил, что за последний год налоговые поступления в ненефтегазовом секторе увеличились на 19,3% - до 7 млрд 425,8 млн манатов: "Для сохранения положительной динамики поступлений мы продолжим нашу деятельность в сфере обеспечения прозрачности бизнес-среды и совершенствования налогового администрирования".