Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 12%

В январе-сентябре текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 6 млрд 354,4 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 120,2%.

В январе-сентябре текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 6 млрд 354,4 млн манатов налогов, прогноз выполнен на 120,2%.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления выросли на 12% или на 681,6 млн манатов.

Поступления от ненефтегазового сектора составили 4 млрд 706,7 млн манатов, прогноз выполнен на 114,9%. В государственный бюджет дополнительно поступило 609,6 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления в этот сектор выросли на 10,4% или на 442,7 млн манатов.

Налоговые поступления по частному сектору ненефтегазового сектора выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 млрд 600,3 млн манатов. Поступления по регионам составили 700,9 млн манатов, прогноз выполнен на 115,7%, по сравнению с прошлым годом поступления из этого источника увеличились на 6,3%.

74,1% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, 25,9% - на нефтегазовый сектор.