Налоговые поступления в Азербайджане увеличились на 4%

В январе-ноябре этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 15 млрд 337,7 млн манатов, или на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-ноябре этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 15 млрд 337,7 млн манатов, или на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

По его словам, налоговые поступления от ненефтегазового сектора за последний год увеличились на 18,9% - до 9 млрд 15,8 млн манатов.

"Проводимая в стране эффективная налоговая политика вносит существенный вклад в устойчивый экономический рост, обеспечивая высокую динамику налоговых поступлений от ненефтегазового сектора", - добавил министр.