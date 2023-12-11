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Налоговые поступления в Азербайджане увеличились на 4%

Налоговые поступления в Азербайджане увеличились на 4% В январе-ноябре этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 15 млрд 337,7 млн манатов, или на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
Финансы
11 декабря 2023 г. 11:39
Налоговые поступления в Азербайджане увеличились на 4%

В январе-ноябре этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 15 млрд 337,7 млн манатов, или на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

По его словам, налоговые поступления от ненефтегазового сектора за последний год увеличились на 18,9% - до 9 млрд 15,8 млн манатов.

"Проводимая в стране эффективная налоговая политика вносит существенный вклад в устойчивый экономический рост, обеспечивая высокую динамику налоговых поступлений от ненефтегазового сектора", - добавил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 4% increase in tax revenues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi daxilolmaları 4 % artıb

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