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Налоговые поступления в Азербайджане от ненефтегазового сектора выросли почти на 14 %

Налоговые поступления в Азербайджане от ненефтегазового сектора выросли почти на 14 % 13:46
Финансы
14 января 2025 г. 13:58
Налоговые поступления в Азербайджане от ненефтегазового сектора выросли почти на 14 %

Поступления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана в 2024 году по линии Государственной налоговой службы превысили 15,808 млрд манатов, что на 538 млн манатов выше прогноза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Налоговые поступления в бюджет от ненефтегазового сектора составили порядка 11 млрд 27,4 млн манатов, превысив прогноз на 337,3 млн манатов. По сравнению с 2023 годом налоговые поступления от этого сектора увеличились на 1,3 млрд манатов или на 13,6%.

Ненефтегазовый сектор обеспечил 69,8% всех налоговых поступлений по линии ГНС в 2024 году, в то время как доля нефтегазового сектора составила 30,2%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts nearly 14% surge in tax revenues from non-oil, gas sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 14 %-ə yaxın artıb

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