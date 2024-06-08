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Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 14%

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 14%
Финансы
8 июня 2024 г. 11:20
Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 14%

В январе-мае этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 7 млрд 499 млн 106,4 тыс. манатов налогов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, в государственный бюджет дополнительно выплачено более 1 млрд манатов.

Поступления от ненефтегазового сектора составили более 5,2 млрд манатов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года налоговые поступления из этого сектора выросли на 13,8%, до 634,7 млн манатов.

69,9% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, 30,1% - на нефтегазовый сектор.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları təxminən 14 % artıb

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