О нас

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32%

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32% В январе-сентябре текущего года налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32,2% в годовом сравнении и составили 6 222 млн манатов.
Финансы
21 октября 2022 г. 17:18
Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32%

В январе-сентябре текущего года налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32,2% в годовом сравнении и составили 6 222 млн манатов.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Рост по этому сектору по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 139,1% в сфере транспорта, 66,8% - торговли, 45,8% - сельского хозяйства, 19,7% - промышленности, 17,1% - услуг, 16,8% - строительства, 14% - банковского дела и страхования, 6,7% - связи, 20,7% - в других сферах", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 32 % artıb

Экслюзивные новости

Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi