Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32%

В январе-сентябре текущего года налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32,2% в годовом сравнении и составили 6 222 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли на 32,2% в годовом сравнении и составили 6 222 млн манатов.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Рост по этому сектору по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 139,1% в сфере транспорта, 66,8% - торговли, 45,8% - сельского хозяйства, 19,7% - промышленности, 17,1% - услуг, 16,8% - строительства, 14% - банковского дела и страхования, 6,7% - связи, 20,7% - в других сферах", - отметил он.