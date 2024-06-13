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Налоговые поступления от активных объектов в Нахчыване выросли более чем в 2 раза

Налоговые поступления от активных объектов в Нахчыване выросли более чем в 2 раза В январе-мае этого года налоговые поступления от активных объектов в Нахчыванской Автономной республике выросли в 2,1 раза.
Финансы
13 июня 2024 г. 18:40
Налоговые поступления от активных объектов в Нахчыване выросли более чем в 2 раза

В январе-мае этого года налоговые поступления от активных объектов в Нахчыванской Автономной республике выросли в 2,1 раза.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Автономной Республики, за первые 5 месяцев текущего года налоговые поступления от этих объектов увеличились в 2,1 раза или на 2,3 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 4,5 млн манатов.

По состоянию на 1 июня этого года количество активных объектов (хозяйствующих субъектов), осуществляющих наличные денежные расчеты с населением в Нахчыване, увеличилось на 7,2% по сравнению с началом года и достигло 5 709.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda aktiv obyektlərin vergi daxilolmaları 2 dəfədən çox artıb

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