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    ​Налоговые отчисления SOCAR в госбюджет в этом году составили 403 млн. манатов

    Компании-участники проектов PSA выплатили в госбюджет в целом 115 млн. манатов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года налоговые отчисления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в государственный бюджет составили 403 млн. манатов.

    Как передает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Илькин Велиев.

    И.Велиев также раскрыл сумму налоговых выплат компаний, действующих в рамках договора о долевом распределении добычи (PSA): "Компании, осуществляющие деятельность в рамках договора о долевом распределении добычи, выплатили в госбюджет в целом 115 млн. манатов". 

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