​Налоговые отчисления SOCAR в госбюджет в этом году составили 403 млн. манатов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года налоговые отчисления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в государственный бюджет составили 403 млн. манатов.

Как передает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Илькин Велиев.

И.Велиев также раскрыл сумму налоговых выплат компаний, действующих в рамках договора о долевом распределении добычи (PSA): "Компании, осуществляющие деятельность в рамках договора о долевом распределении добычи, выплатили в госбюджет в целом 115 млн. манатов".