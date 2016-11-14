Налоговые органы удовлетворили 60% поступивших в октябре обращений

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В октябре этого года в налоговые органы поступило 7 152 обращения, что на 30,7% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщили Report в министерстве налогов, из них 92,3% - заявления, 7,6% - жалобы, 0,1% - предложения.

По информации, 36% обращений связано с получением различных справок, 31,1% - камеральными налоговыми проверками, 6,1% - налоговыми долгами, 2,4% - уклонением от налогов и выплатами дивидендов, 2% - выездными налоговыми проверками, 1,1% - внедрением налогового законодательства, 1,1% - НДС, 1% - нарушением порядка ведения наличных расчетов, 0,7% - приемом, 0,5% - обеспечением работой, 0,5% - действием (бездействием) должностных лиц налоговых органов, 0,1% - коррупционными правонарушениями, 0,5% - мерами оперативного налогового контроля, 16,9% - иными вопросами.

Все обращения своевременно рассмотрены, 60% из них нашли положительное решение. За отчетный период принято 594 гражданина, им оказана необходимая помощь в рамках законодательства.