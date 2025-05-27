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Налоговые долги в Азербайджане превысили 3 млрд манатов в прошлом году

Налоговые долги в Азербайджане превысили 3 млрд манатов в прошлом году Налоговые долги в Азербайджане превысили 3 млрд манатов в прошлом году
Финансы
27 мая 2025 г. 10:06
Налоговые долги в Азербайджане превысили 3 млрд манатов в прошлом году

В 2024 году задолженность по поступлениям через Государственную налоговую службу при Минэкономики выросла на 344,9 млн манатов или 12,2% и составила 3 млрд 169,3 млн манатов.

Об этом Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Рост налоговых долгов произошел на фоне снижения налоговых обязательств налогоплательщиков до 11030,7 млн манатов. Из общей суммы налоговой задолженности 4,6 млн манатов или 0,1% приходится на нефтегазовый сектор, а 3 млрд 164,6 млн манатов или 99,9% - на ненефтяной сектор.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, долги выросли на 0,1 млн манатов (2,2%) и 344,7 млн манатов (12,2%) соответственно.

Задолженность юридических лиц частной формы собственности увеличилась на 310,3 млн манатов или 17,6% и достигла 2 млрд 71,4 млн манатов. В то же время долги физических лиц-предпринимателей сократились на 30,5 млн манатов или 4,6% до 638,8 млн манатов.

Тенденция роста налоговых долгов перед госбюджетом, наблюдавшаяся в 2023 году, продолжилась и в 2024 году. Основной прирост зафиксирован по налогоплательщикам ненефтяного и негосударственного секторов, имеющим частную форму собственности. Анализ показывает, что увеличение задолженности связано с неполной и несвоевременной уплатой начисленных налоговых обязательств, особенно по НДС, налогу на прибыль юрлиц, налогу на имущество, госпошлине и прочим платежам. По данным налоговых органов, 53,5% долгов, возникших в 2024 году, приходится на НДС.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi borcları 3 milyard manatı keçib

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