Налоговое обязательство SOCAR и его предприятий снижается

В 2021 году ожидается поступление в государственный бюджет 13,776 млрд манатов за счет нефтяного сектора, из которых 12,2 млрд манатов составят трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 1,576 млрд. манатов - поступления по лин

В 2021 году ожидается поступление в государственный бюджет 13,776 млрд манатов за счет нефтяного сектора, из которых 12,2 млрд манатов составят трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а 1,576 млрд. манатов - поступления по линии налоговых органов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в структуре поступлений в нефтяной сектор выплаты в бюджет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) предусматриваются в размере 1,136 млрд манатов, а налог на прибыль от соглашений о разделе добычи в нефтегазовой сфере - 440 млн манатов. Налоговые обязательства SOCAR и его дочерних предприятий на 104 млн манатов или 8,4% меньше утвержденного прогноза на 2020 год и на 273 млн манатов или 19,4% меньше по сравнению с показателями исполнения 2019 года.

Налог на прибыль от соглашений о долевом разделе добычи на 110 млн манатов или 20% меньше утвержденного прогноза текущего года и на 391 млн манатов или 47,1% меньше показателей исполнения 2019 года. Причиной снижения стало снижение объемов продаж нефти в рамках соглашения ОПЕК+.