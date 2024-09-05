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Налоговикам в Азербайджане будут компенсировать аренду жилья

Налоговикам в Азербайджане будут компенсировать аренду жилья 10:48
Финансы
5 сентября 2024 г. 11:33
Налоговикам в Азербайджане будут компенсировать аренду жилья

В Азербайджане сотрудники налоговых органов, работающие вдали от дома, будут получать компенсацию за аренду жилья, размер которой составит от 55 до 150 манатов в месяц.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов в связи с этим утвердил "Правила и размер выплат денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам налогового органа и членам их семей в связи с приемом на службу или переводом в налоговый орган, расположенный вне места жительства".

Согласно документу, размер выплаты для сотрудников налоговых органов, арендующих жилье в Баку, составит 150 манатов в месяц, 100 манатов - в Гяндже, Нахчыване, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе, 75 манатов - в других районах и городах страны, 55 манатов - в прочих населенных пунктах.

Практика выплаты компенсаций вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi işçiləri mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyası alacaq

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