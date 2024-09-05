Налоговикам в Азербайджане будут компенсировать аренду жилья

10:48

В Азербайджане сотрудники налоговых органов, работающие вдали от дома, будут получать компенсацию за аренду жилья, размер которой составит от 55 до 150 манатов в месяц.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов в связи с этим утвердил "Правила и размер выплат денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам налогового органа и членам их семей в связи с приемом на службу или переводом в налоговый орган, расположенный вне места жительства".

Согласно документу, размер выплаты для сотрудников налоговых органов, арендующих жилье в Баку, составит 150 манатов в месяц, 100 манатов - в Гяндже, Нахчыване, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе, 75 манатов - в других районах и городах страны, 55 манатов - в прочих населенных пунктах.

Практика выплаты компенсаций вступает в силу с 1 января 2024 года.