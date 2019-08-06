​Налоговые поступления в сфере связи в Азербайджане выросли на 48%

В январе-июне этого года наблюдался рост налоговых поступлений во всех сферах деятельности ненефтегазового сектора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство налогов.

Самые высокие темпы роста поступлений зафиксированы в сфере связи (48%), банковского дела и страхования (45%), транспорта (23%), сектора услуг (21%), строительства (7,7%), других видов деятельности (19,8%).

В январе-июне 2019 года налоговые поступления из регионов увеличились на 12,6%, а доля регионов в общем объеме налоговых поступлений выросла до 10%.