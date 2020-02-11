Министр экономики: Налоговые поступления от ненефтяного сектора росли быстрее ВВП

С 1 января прошлого года налоговое бремя малых и средних предпринимателей значительно, в общей сложности почти вдвое, сократилось.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Налоговые реформы: вместе от тени к свету".

По его словам, объем налоговых поступлений в прошлом году превысил прогнозные показатели: "В ненефтяном секторе было собрано на 9,2% или 458 млн манатов больше прогноза. Темпы роста поступлений в этом секторе превысили номинальный рост ВВП на 2 процентных пункта. На ненефтяной сектор приходится 71% налоговых сборов, на частный сектор - 76,4%. В 2019 году зафиксирован самый высокий с 2005 года показатель налоговых сборов в ненефтяном секторе - 109%. Одним из достижений последних двух лет стало сокращение сверхвыплат более чем на 721 млн манатов".