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Налоговая служба: Сотрудничество с AHК Azerbaijan способствует улучшению бизнес-среды

Налоговая служба: Сотрудничество с AHК Azerbaijan способствует улучшению бизнес-среды Государственная налоговая служба при Министерстве экономики придает большое значение сотрудничеству, открытому диалогу и взаимному обмену мнениями с представителями бизнеса, в том числе с Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.
Финансы
15 марта 2022 г. 11:59
Налоговая служба: Сотрудничество с AHК Azerbaijan способствует улучшению бизнес-среды

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики придает большое значение сотрудничеству, открытому диалогу и взаимному обмену мнениями с представителями бизнеса, в том числе с Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой.

Как сообщает Report, об этом на встрече между руководством Государственной налоговой службы и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (AHК Azerbaijan) сообщил начальник службы Орхан Назарли.

По его словам, это сотрудничество способствует процессу улучшения бизнес-среды.

Назарли отметил, что реформы в налоговой системе связаны с улучшением бизнес-и инвестиционного климата, снижением налогового бремени, оптимизацией налогов, построением отношений между налоговыми органами и предпринимателями в новой плоскости и совершенствованием налогового администрирования.

Касаясь развития возможностей совместного сотрудничества, исполнительный директор AHК Azerbaijan Тобиас Бауманн отметил, что для членов организации крайне важны встречи с руководством Государственной налоговой службы, обмен мнениями. Было отмечено, что с 2012 года AHК Azerbaijan предоставляет компаниям информацию и поддержку в связи с исследованиями рынка и бизнеса.

На встрече обсуждался ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVergi Xidməti: "AHK-Azərbaycan ilə əlaqələr biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verir"

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