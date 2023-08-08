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Налоговая служба обратилась к предпринимателям

Налоговая служба обратилась к предпринимателям В Азербайджане резко возросло количество обращений в центры обслуживания налогоплательщиков, в частности, землевладельцев, получающих социальную помощь, в связи с получением "квитанции на оплату фиксированной суммы по упрощенному налогу, обязательн
Финансы
8 августа 2023 г. 10:01
Налоговая служба обратилась к предпринимателям

В Азербайджане резко возросло количество обращений в центры обслуживания налогоплательщиков, в частности, землевладельцев, получающих социальную помощь, в связи с получением "Квитанции об уплате фиксированной суммы упрощенного налога, взноса на обязательное государственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики к предпринимателям.

В ведомстве заявили, что с учетом числа обращений время работы сервисных центров увеличено с 14:00 до 18:00, а штат сервисных центров комплектуется в зависимости от их интенсивности.

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