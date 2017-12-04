Налоговая реформа поможет США получить триллионы долларов

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Принятые Конгрессом поправки в налоговое законодательство США, которые могут быть окончательно согласованы и одобрены в ближайшие дни, дадут американским корпорациям право разово вернуть по беспрецедентно низкой ставке заработанные ими за рубежом триллионы долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, в варианте, принятом в субботу Сенатом, ставка для разовой репатриации прибыли установлена на уровне 14,5%. Законопроект, принятый ранее Палатой представителей, предусматривает ставку в 14% - вместо действующего сейчас для всех компаний налога на прибыль в 35% (эта ставка должна быть снижена, согласно обсуждаемым законопроектам, с 2018 или 2019 г. до 20 или 22%).

Льгота позволит американскому бизнесу получить 500 млрд долларов дополнительных средств, если сравнивать с текущим законодательством, пишет The New York Times. Считается, что крупнейшие корпорации США держат на зарубежных счетах в общей сложности более 3 трлн долларов. Например, на зарубежных счетах Apple находится 252 млрд долларов, другие крупнейшие технологические корпорации также хранят там огромные средства. Много денег имеют за границей фармацевтические компании. Так, фармацевтический гигант PfizerInc. держит в зарубежных банках 22 млрд долларов.

В результате репатриации бизнес сможет направить дополнительные средства на инвестиции в США или выплаты акционерам.

Аналитическая группа Report отмечает, что возврат средств американских компаний в страну создаст серьезную угрозу для глобального валютного рынка. Так, значительная часть средств хранится в других валютах, и конвертация даже незначительной части евро, иен, швейцарских франков и прочих валют в доллары создаст риск резкого падения их курсов.