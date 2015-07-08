 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Наличные валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли

    Это первое увеличение за последний год

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Официальные резервные активы в кассе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) без учета наличной иностранной валюты в мае этого года выросли на 847,1 млн. манатов, или 14,5% и составили 6 683,2 млн. долларов. 

    Об этом Report сообщили в ЦБА.

    Рост зарегистрирован в основном в пункте валют и депозитов. Отметим, что максимальный уровень официальных резервных активов наблюдался в июне 2014 года и составил 15 027,3 млн. долларов. Снижающийся с того момента показатель начал подниматься в мае этого года. 

    Напомним, что по сравнению с началом года официальные резервные активы сократились на 5 975,5 млн. долларов, или 47,2%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi