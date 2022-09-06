Накопленный убыток Управления Приморского бульвара достиг почти 29 млн манатов

Управление Приморского бульвара (УПБ) завершила 2021 год с убытком в размере 5,514 миллиона манатов. В 2020 году аналогичный показатель составлял 7,447 млн манатов.

Управление Приморского бульвара (УПБ) завершило 2021 год с убытком в размере 5,514 миллиона манатов. В 2020 году аналогичный показатель составлял 7,447 млн манатов.

Как сообщает Report , в результате накопленный убыток Управления увеличился на 23,7% и достиг 28,735 млн манатов.

В 2021 году основной операционный доход УПБ составил 13,752 млн манатов (на 7,2% больше, чем в предыдущем году), прочие доходы составили 86 тыс. манатов (рост на 83%).

Расходы учреждения на персонал составили 11,249 млн манатов (на 12,2% больше), амортизационные расходы - 5,451 млн манатов (на 20,7% меньше), административные и прочие операционные расходы – 2,646 млн манатов (на 21,7% меньше), а чистый убыток по операциям с иностранной валютой – 7 тыс. манатов (меньше в 6,4 раза).

По состоянию на 1 января текущего года активы Управления составили 358,143 миллиона манатов, что на 1,7 процента меньше по сравнению с прошлым годом. За отчетный период обязательства учреждения сократились на 3,4% до 14,283 миллиона манатов, а балансовый капитал уменьшился на 1,6 процента до 343,86 миллиона манатов.

Напомним, что Управление Приморского бульвара было создано в 2008 году. Его уставный капитал составляет 65,211 миллиона манатов. Управление является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в сфере охраны Приморского национального парка, Площади Государственного Флага, Музея Государственного Флага, контроля за их территорией и управления ими, содержания, текущей деятельности и перспективного развития.