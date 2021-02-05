Накопленный убыток "Азерэнержи" превысил 2,5 млрд манатов

ОАО "Азерэнержи" завершило 2019 год с убытком в 228,998 млн манатов

ОАО "Азерэнержи" завершило 2019 год с убытком в 228,998 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 24,7% меньше, чем в 2018 году.

При этом за отчетный период накопленный убыток увеличился на 8,9% и достиг 2 541,548 млн манатов.

На 1 января 2020 года активы “Азерэнержи” составили 3 922,852 млн манатов, что на 5,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства акционерного общества выросли на 0,7% - до 2 544,508 млн манатов, а балансовый капитал - на 16,2% - до 1 378,344 млн манатов.

Напомним, что "Азерэнержи" был создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 1 760,495 млн манатов. Акции учреждения на 100% принадлежат государству, оно является основным производителем и экспортером энергии в стране.