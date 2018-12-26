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    Накануне Нового года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В канун Нового года Банк Республика стремится порадовать своих клиентов очередной выгодной кампанией. Клиенты, размещающие депозиты в национальной валюте до 31 января 2019 года, смогут заработать +1% в дополнение к годовой процентной ставке, установленной банком.

    Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо получения кредита на более выгодных условиях под залог депозита вы также можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

    Банк Республика является членом Фонда страхования депозитов АР и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

    Если хотите надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход в новом году, не упустите эту возможность!

    Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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