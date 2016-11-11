"Нахчыванбанк": Мы готовимся обнародовать отчет для общественности

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Единственный региональный банк Азербайджана – ОАО "Нахчыванбанк" вот уже пятый год не публикует финансовые данные для общественности.

Об этом сообщил Report председатель правления банка Азер Мамедов.

На официальной странице "Нахчыванбанк" размещены финансовые отчеты кредитной организации за 2009-2011 годы.

По словам А.Мамедова, банк запустит новую интернет-страницу на следующей неделе, на которой будут размещены все финансовые отчеты.

Напомним, что "Нахчыванбанк" основан в 2008 году. Его уставный капитал равен 50,94 млн. манатов. Акции банка принадлежат четырем физическим лицам.