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    Нахчыван совершил внешнеторговые операции на 483 млн долларов в прошлом году

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР в 2018 году составил 483 млн 431 тыс. 600 долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Госкомстата Нахчыванской АР, это на 23 млн 542 тыс. 800 долларов или 5,12% больше, чем по итогам 2017 года.

    На экспорт пришлось 424 млн 266 тыс. 600 долларов общего оборота, что на 946 тыс. 600 долларов или 0,22% превышает показатель за 2017 год. Импорт составил 59 млн 165 тыс. долларов, что 22 млн 596 тыс. 200 долларов или 61,8% больше, чем в предыдущем году.

    В прошлом году в автономной республике сформировано положительное сальдо в размере 365 млн 101 тыс. 600 долларов, что на 21 млн 649 тыс. 600 долларов или на 5,6% ниже, чем в 2017 году.

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